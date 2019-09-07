Сьогодні можуть обмежити роботу столичного метро через концерт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У суботу вхід пасажирів на станції метро “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого” можуть обмежити. Про це повідомляє пресслужба КП “Київський Метрополітен”, передає УНН.
Так, повідомляється, що обмеження на вхід на станціях “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого” можливе після 23:00. Крім того, за інформацією пресслужби, з 17:00 до 18:00 можливе обмеження на вхід на станції “Олімпійська”.
Зазначимо, раніше у КМДА повідомили, що зміни в роботі столичного метрополітену можливі у зв’язку із проведенням концерту на НСК “Олімпійський”.