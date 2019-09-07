Сегодня могут ограничить работу столичного метро из-за концерта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В субботу вход пассажиров на станции метро “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого” могут ограничить. Об этом сообщает пресс служба КП “Киевский Метрополитен”, передает УНН.
Так, сообщается, что ограничения на вход на станциях “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого” возможно после 23:00. Кроме того, по информации прессслужбы, с 17:00 до 18:00 возможно ограничение на вход на станции “Олимпийская”.
Отметим, ранее в КГГА сообщили, что изменения в работе столичного метрополитена возможные в связи с проведением концерта на НСК “Олимпийский”.