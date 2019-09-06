Завтра у столиці планують обмежити роботу метро
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Вхід пасажирів на станції метро “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого” можуть обмежити у суботу. Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає УНН.
“Завтра, 7 вересня, у зв’язку із проведенням концерту на НСК "Олімпійський“ можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену”, — йдеться у повідомленні.
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У пресслужбі сказали, що закрити на вхід та вихід планують з 17:00 до 18:00 станцію “Олімпійська”, а після закінчення концерту близько 23:00 можливе закриття усіх трьох станцій: “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.
“Цей механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій”, — пояснили у КМДА.