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Завтра у столиці планують обмежити роботу метро

Завтра у столиці планують обмежити роботу метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Вхід пасажирів на станції метро “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого” можуть обмежити у суботу. Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає УНН.

“Завтра, 7 вересня, у зв’язку із проведенням концерту на НСК "Олімпійський“ можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену”, — йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі сказали, що закрити на вхід та вихід планують з 17:00 до 18:00 станцію “Олімпійська”, а після закінчення концерту близько 23:00 можливе закриття усіх трьох станцій: “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

“Цей механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій”, — пояснили у КМДА.

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