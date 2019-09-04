Для киян записали відео про те, як користуватися Kyiv Smart Card
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. З 1 листопада оплачувати проїзд у громадському транспорті у Києві вже можна буде за допомогою Kyiv Smart Card – єдиного електронного квитка. У зв’язку з цим КМДА опублікувала відео щодо того, як користуватися е-квитком. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, 30 жовтня завершується дослідна експлуатація електронного квитка. Після цього громадський транспорт Києва повністю переходить на автоматизовану безготівкову систему оплати проїзду.
Вже з 1 листопада оплатити поїздку у громадському транспорті можна буде за допомогою єдиного електронного квитка (Kyiv Smart Card, разовий QR-квиток) або картки киянина.
Нагадується, що придбати та поповнити е-квиток можна:
• на 10 станціях КП "Київський метрополітен": "Хрещатик", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Акедеммістечко", "Лісова", "Арсенальна", "Теремки", "Видубичі", "Сирець" та "Почайна";
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• у 322 точках "Т кіоск";
• через мобільний додаток Kyiv Smart City;
• в особистому кабінеті киянина;
• через платіжні термінали: Easy pay (1800 терміналів), Ibox (1110 терміналів), 2clik (725 терміналів).
Також у КМДА нагадали тарифи (при придбанні поїздок на транспортну карту Kiev Smart Card):
• 1-9 поїздок – 8 грн за квиток;
• 10-19 поїздок – 7,70 грн;
• 20-29 поїздок – 7,40 грн;
• 30-39 поїздок – 7,10 грн;
• 40-49 поїздок – 6,80 грн;
• 50 поїздок – 6,50 грн.
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Нагадаємо, з 25 серпня картки метро не продаються і не поповнюються у касах 10-ти станцій київського метрополітену. Натомість, у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card.
До 30 жовтня 2019 року жетон у метро буде поступово виведено з обігу.