Для киян записали відео про те, як користуватися Kyiv Smart Card

КИЇВ. 4 вересня. УНН. З 1 листопада оплачувати проїзд у громадському транспорті у Києві вже можна буде за допомогою Kyiv Smart Card – єдиного електронного квитка. У зв’язку з цим КМДА опублікувала відео щодо того, як користуватися е-квитком. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.