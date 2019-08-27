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Метрополітен розповів про подальшу долю старих жетонів

Метрополітен розповів про подальшу долю старих жетонів

Київ • УНН

 • 27730 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Долю вилучених жетонів метро будуть вирішувати після їх остаточного виведення з обігу, але ймовірно їх відправлять на переробку. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі комунального підприємства "Київський метрополітен".

"Всі жетони, які раніше вилучалися і які вилучаються зараз, знаходяться на складі. Коли їх обіг остаточно буде завершено їх порахують і будуть думати, що з ними робити далі", - повідомили у пресцентрі.

За інформацією пресцентру, якщо без проблем запрацюють Kyiv Smart Card і жетони не знадобляться у майбутньому, тоді будуть вирішувати куди їх подіти.

"Мабуть, відштовхуючись від кількості жетонів, ми продамо їх як сировину – пластик", - зазначили у пресцентрі.

Як повідомляв УНН, повністю жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, з 25 серпня картка метро не продаються і не поповнюються у касах 10-ти станцій київського метрополітену.

Українські Національні Новини

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