Метрополітен розповів про подальшу долю старих жетонів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Долю вилучених жетонів метро будуть вирішувати після їх остаточного виведення з обігу, але ймовірно їх відправлять на переробку. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресцентрі комунального підприємства "Київський метрополітен".
"Всі жетони, які раніше вилучалися і які вилучаються зараз, знаходяться на складі. Коли їх обіг остаточно буде завершено їх порахують і будуть думати, що з ними робити далі", - повідомили у пресцентрі.
За інформацією пресцентру, якщо без проблем запрацюють Kyiv Smart Card і жетони не знадобляться у майбутньому, тоді будуть вирішувати куди їх подіти.
"Мабуть, відштовхуючись від кількості жетонів, ми продамо їх як сировину – пластик", - зазначили у пресцентрі.
Як повідомляв УНН, повністю жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, з 25 серпня картка метро не продаються і не поповнюються у касах 10-ти станцій київського метрополітену.