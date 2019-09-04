Для киевлян записали видео о том, как пользоваться Kyiv Smart Card
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. С 1 ноября оплачивать проезд в общественном транспорте в Киеве уже можно будет с помощью Kyiv Smart Card - единого электронного билета. В связи с этим КГГА опубликовала видео о том, как пользоваться э-билетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, 30 октября завершается исследовательская эксплуатация электронного билета. После этого общественный транспорт Киева полностью переходит на автоматизированную безналичную систему оплаты проезда.
Уже с 1 ноября оплатить поездку в общественном транспорте можно будет с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card, розовый QR-билет) или карточки киевлянина.
Напоминается, что приобрести и пополнить э-билет можно:
• на 10 станциях КП "Киевский метрополитен": "Крещатик", "Театральная", "Площадь Независимости", "Акедеммистечко", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна";
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• в 322 точках "Т киоск";
• через мобильное приложение Kyiv Smart City;
• в личном кабинете киевлянина;
• через платежные терминалы: Easy pay (1800 терминалов), Ibox (1110 терминалов), 2clik (725 терминалов).
Также в КГГА напомнили тарифы (при приобретении поездок на транспортную карту Kiev Smart Card):
• 1-9 поездок - 8 грн за билет;
• 10-19 поездок - 7,70 грн;
• 20-29 поездок - 7,40 грн;
• 30-39 поездок - 7,10 грн;
• 40-49 поездок - 6,80 грн;
• 50 поездок - 6,50 грн.
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Напомним, с 25 августа карточки метро не продаются и не пополняются в кассах 10-ти станций киевского метрополитена. Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.
До 30 октября 2019 года жетон в метро будет постепенно выведен из обращения.