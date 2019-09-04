Для киевлян записали видео о том, как пользоваться Kyiv Smart Card

КИЕВ. 4 сентября. УНН. С 1 ноября оплачивать проезд в общественном транспорте в Киеве уже можно будет с помощью Kyiv Smart Card - единого электронного билета. В связи с этим КГГА опубликовала видео о том, как пользоваться э-билетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.