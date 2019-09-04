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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83433 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114362 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106124 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112792 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120819 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148829 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149068 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
Для киевлян записали видео о том, как пользоваться Kyiv Smart Card

Для киевлян записали видео о том, как пользоваться Kyiv Smart Card

Киев  •  УНН

 • 57644 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. С 1 ноября оплачивать проезд в общественном транспорте в Киеве уже можно будет с помощью Kyiv Smart Card - единого электронного билета. В связи с этим КГГА опубликовала видео о том, как пользоваться э-билетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, 30 октября завершается исследовательская эксплуатация электронного билета. После этого общественный транспорт Киева полностью переходит на автоматизированную безналичную систему оплаты проезда.

Уже с 1 ноября оплатить поездку в общественном транспорте можно будет с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card, розовый QR-билет) или карточки киевлянина.

Напоминается, что приобрести и пополнить э-билет можно:

• на 10 станциях КП "Киевский метрополитен": "Крещатик", "Театральная", "Площадь Независимости", "Акедеммистечко", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна";

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• в 322 точках "Т киоск";
• через мобильное приложение Kyiv Smart City;
• в личном кабинете киевлянина;
• через платежные терминалы: Easy pay (1800 терминалов), Ibox (1110 терминалов), 2clik (725 терминалов).

Также в КГГА напомнили тарифы (при приобретении поездок на транспортную карту Kiev Smart Card):
• 1-9 поездок - 8 грн за билет;
• 10-19 поездок - 7,70 грн;
• 20-29 поездок - 7,40 грн;
• 30-39 поездок - 7,10 грн;
• 40-49 поездок - 6,80 грн;
• 50 поездок - 6,50 грн.

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Напомним, с 25 августа карточки метро не продаются и не пополняются в кассах 10-ти станций киевского метрополитена. Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

До 30 октября 2019 года жетон в метро будет постепенно выведен из обращения.

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