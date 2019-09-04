Київська підземка витратила майже 900 тисяч гривень на програмне забезпечення для турнікетів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У цьому році в київському метрополітені до автоматизованої системи обліку оплати проїзду під'єднано понад 200 автоматичних контрольних пунктів. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у "Київському метрополітені".
“У рамках модернізації автоматичних контрольних пунктів підприємством було придбано програмне забезпечення на суму 887 тис. грн для зчитування автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі — АСОП). Станом на 27 серпня 2019 року у КП „Київський метрополітен“ до АСОП підключено 203 автоматичні контрольні пункти”, — йдеться у відповіді.
Нагадаємо, метрополітен продав карток Kyiv Smart Card на суму в понад 1,8 млн грн.
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