Метрополітен продав карток Kyiv Smart Card на суму в понад 1,8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У касах КП "Київського метрополітену" було продано карток Kyiv Smart Card станом на 22 серпня цього року на суму в понад 1,8 млн грн. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у "Київському метрополітені".
"Kyiv Smart Card можна придбати у різних точках продажу. Що стосується продажу у касах КП "Київський метрополітен", то станом на 22 серпня 2019 року з початку впровадження проекту було реалізовано карток у кількості 36 110 шт. на загальну суму 1 805 500,00 грн", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, 7 травня 2017 року набув чинності закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.
Додамо, що з 25 серпня картка метро не продаються і не поповнюються у касах 10-ти станцій київського метрополітену. Натомість, у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card.