Метрополитен продал карточек Kyiv Smart Card на сумму более 1,8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В кассах КП "Киевского метрополитена" было продано карточек Kyiv Smart Card по состоянию на 22 августа этого года на сумму более 1,8 млн грн. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в "Киевском метрополитене".
"Kyiv Smart Card можно приобрести в различных точках продаж. Что касается продажи в кассах КП "Киевский метрополитен", то по состоянию на 22 августа 2019 года с начала реализации проекта было реализовано карточек в количестве 36 110 шт. На общую сумму 1 805 500,00 грн", - говорится в ответе.
Напомним, 7 мая 2017 года вступил в силу закон о введении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
Добавим, что с 25 августа карта метро не продаются и не пополняются в кассах 10-ти станций киевского метрополитена. Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.