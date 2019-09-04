Киевская подземка потратила почти 900 тысяч гривен на программное обеспечение для турникетов

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20795 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115287 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126055 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117419 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122752 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126811 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151861 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150872 просмотра

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. В этом году в киевском метрополитене к автоматизированной системе учета оплаты проезда были подключены более 200 автоматических контрольных пунктов. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в "Киевском метрополитене".

"В рамках модернизации автоматических контрольных пунктов предприятие приобрело программное обеспечение на сумму 887 тыс. грн для считывания автоматизированной системы учета оплаты проезда (далее - АСУО). По состоянию на 27 августа 2019 в КП "Киевский метрополитен" к АСУО подключены 203 автоматических контрольных пункта", - говорится в ответе.

Напомним, метрополитен продал карточек Kyiv Smart Card на сумму более 1,8 млн грн.

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