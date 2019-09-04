Киевская подземка потратила почти 900 тысяч гривен на программное обеспечение для турникетов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В этом году в киевском метрополитене к автоматизированной системе учета оплаты проезда были подключены более 200 автоматических контрольных пунктов. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в "Киевском метрополитене".
"В рамках модернизации автоматических контрольных пунктов предприятие приобрело программное обеспечение на сумму 887 тыс. грн для считывания автоматизированной системы учета оплаты проезда (далее - АСУО). По состоянию на 27 августа 2019 в КП "Киевский метрополитен" к АСУО подключены 203 автоматических контрольных пункта", - говорится в ответе.
Напомним, метрополитен продал карточек Kyiv Smart Card на сумму более 1,8 млн грн.
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