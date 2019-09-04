Киевская подземка потратила почти 900 тысяч гривен на программное обеспечение для турникетов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В этом году в киевском метрополитене к автоматизированной системе учета оплаты проезда были подключены более 200 автоматических контрольных пунктов. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в "Киевском метрополитене".