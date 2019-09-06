Завтра в столице планируют ограничить работу метро
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Вход пассажиров на станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" могут ограничить в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"Завтра, 7 сентября, в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе сказали, что закрыть на вход и выход планируют с 17:00 до 18:00 станцию "Олимпийская", а после окончания концерта около 23:00 возможно закрытие всех трех станций: "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
"Этот механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - пояснили в КГГА.