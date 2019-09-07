Станцию столичного метро "Почайна" закрыт на вход и выход

“Внимание! Станцию „Почайна“ закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Специалисты проводят проверку”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в субботу вход пассажиров на станции метро “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого” могут ограничить.