Станцию столичного метро "Почайна" закрыт на вход и выход
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Киеве станцию метро “Почайна” закрыт на вход и выход за анонимного звонка о минировании. Об этом сообщает пресс служба КП “Киевский Метрополитен”, передает УНН.
“Внимание! Станцию „Почайна“ закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Специалисты проводят проверку”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в субботу вход пассажиров на станции метро “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого” могут ограничить.