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6 марта, 19:19 • 106829 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119490 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111103 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 117314 просмотра

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В Киеве задержали "минера" станции метро "Почайна" – полиция

В Киеве задержали "минера" станции метро "Почайна" – полиция

Киев  •  УНН

 • 16386 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Жителя Киева задержали за ложное сообщение о заминировании станции метро "Почайна", информирует УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке на станции метро "Почайна". На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи с собакой и пожарные. Специалисты провели осмотр и не выявили взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.

Указано, что правоохранители нашли человека, совершившего анонимный звонок. Правонарушителем оказался 56-летний киевлянин.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. В таких способ правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и "заминировал" объект. При этом, мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов о минировании", - рассказали в полиции.

В полиция также сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, вчера в Киеве станцию метро "Почайна" закрывали на вход и выход за анонимного звонка о минировании. Впрочем, взрывчатки в ходе проверки станции не выявили.

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