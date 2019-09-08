В Киеве задержали "минера" станции метро "Почайна" – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Жителя Киева задержали за ложное сообщение о заминировании станции метро "Почайна", информирует УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Вчера в полицию поступило сообщение о заложенной взрывчатке на станции метро "Почайна". На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи с собакой и пожарные. Специалисты провели осмотр и не выявили взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.
Указано, что правоохранители нашли человека, совершившего анонимный звонок. Правонарушителем оказался 56-летний киевлянин.
"Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. В таких способ правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и "заминировал" объект. При этом, мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов о минировании", - рассказали в полиции.
В полиция также сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, вчера в Киеве станцию метро "Почайна" закрывали на вход и выход за анонимного звонка о минировании. Впрочем, взрывчатки в ходе проверки станции не выявили.