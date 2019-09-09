Мужчине объявили подозрение за "минирование" столичного метро
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мужчине, которого задержали за "минирование" станции метро "Почайна" в столице, объявлено о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Задержан и сообщено о подозрении киевлянину, который совершил ложное сообщение о взрыве на станции метро "Почайна", - указали в прокуратуре.
Речь идет о ложном "минировании" станции метро "Почайна" в субботу, 7 сентября.
По данным прокуратуры, "минером" оказался 53-летний киевлянин, который совершил это правонарушение из хулиганских побуждений, находясь в нетрезвом состоянии. При этом мужчина наблюдал за действиями сотрудников экстренных служб, прибывших на вызов.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.