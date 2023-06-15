В Харькове прогремели взрывы - СМИ

Детали

Так, жители Харькова сообщили о взрывах в городе.

Сейчас воздушная тревога объявлена в восточных областях страны. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Напомним

В Днепропетровской областной военной администрации призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления.

Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также призвал реагировать на сигнал воздушной тревоги.

"Вниманию харьковчан и жителей области: не игнорируйте сигналы тревоги. Ведь враг не прекращает терроризировать мирное население, ежедневно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Во время воздушной тревоги старайтесь максимально находиться в укрытиях и местах безопасности", - написал он.