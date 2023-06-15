В Харькове прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
Так, жители Харькова сообщили о взрывах в городе.
Сейчас воздушная тревога объявлена в восточных областях страны. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
Напомним
В Днепропетровской областной военной администрации призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления.
Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также призвал реагировать на сигнал воздушной тревоги.
"Вниманию харьковчан и жителей области: не игнорируйте сигналы тревоги. Ведь враг не прекращает терроризировать мирное население, ежедневно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Во время воздушной тревоги старайтесь максимально находиться в укрытиях и местах безопасности", - написал он.