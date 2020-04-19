В Харькове полиция открыла производство из-за работающих рынков во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вопреки требованиям постановления Кабинета министров Украины и постановления Главного государственного санитарного врача Украины по состоянию на субботу продолжали работать 31 рынок и торговые площадки в Харькове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
В ходе проверок нарушения выявлены почти во всех районах города.
По данному факту следственным управлением ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Сейчас создана следственная группа из числа следователей отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности СУ ГУНП в Харьковской области и следственных СУ ГУНП в Харьковской области. Проводятся первоочередные следственные действия.
Напомним, из-за скопления людей в соборе в Днепре открыли производство.