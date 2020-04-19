У Харкові поліція відкрила провадження через працюючі ринки під час карантину

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Всупереч вимогам постанови Кабінету міністрів України та постанови Головного державного санітарного лікаря України станом на суботу продовжували працювати 31 ринок та торговельні майданчики у Харкові. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

В ході перевірок порушення виявлені майже у всіх районах міста.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Наразі створено слідчу групу з числа слідчих відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області та слідчих СУ ГУНП в Харківській області. Проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, через скупчення людей у соборі в Дніпрі відкрили провадження.

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