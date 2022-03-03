В Харькове оккупанты из "Градов" обстреляли кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Российские оккупанты из "Градов" обстреляли кладбище в Харькове. Видео разрушений в своем Telegram обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет УНН.
Детали
Под обстрел "Градов" попало 15 кладбищ на ул. Бориса Ромашова. Информации о жертвах или пострадавших нет.
Добавим
В результате атаки в центре Харькова был поврежден храм в честь преподобного Антония Великого.
Кроме того, в результате обстрела Харькова 1 марта погибла местная сотрудница миссии ОБСЕ.