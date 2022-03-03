В Харькове оккупанты из "Градов" обстреляли кладбище

Детали

Под обстрел "Градов" попало 15 кладбищ на ул. Бориса Ромашова. Информации о жертвах или пострадавших нет.

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В результате атаки в центре Харькова был поврежден храм в честь преподобного Антония Великого.

Кроме того, в результате обстрела Харькова 1 марта погибла местная сотрудница миссии ОБСЕ.



