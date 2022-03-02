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В Харькове в результате обстрела погибла сотрудница миссии ОБСЕ

В Харькове в результате обстрела погибла сотрудница миссии ОБСЕ

Киев • УНН

 • 178918 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. В Харькове в результате обстрела 1 марта погибла местная сотрудница миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 2 марта, передает УНН.

Цитата

"1 марта родственники местной сотрудницы Миссии из Харькова сообщили, что в результате обстрела она погибла у себя дома", — говорится в отчете.

Добавим

Миссия продолжила меры по эвакуации всех международных членов Миссии.

2 марта продолжалась эвакуация мониторинговой команды из Харькова на запад территории Украины, к которой присоединилось несколько местных членов Миссии, что ранее размещались в Краматорске и Днепре.

Учитывая непрерывные боевые действия, включая обстрелы, сообщения о боевых столкновениях и динамические изменения линий фронта, мониторинговая команда в Херсоне по-прежнему находится в укрытии. Команда продолжает проводить динамическую оценку рисков безопасности для организации "окна", когда можно будет безопасно уехать.

Глава Миссии вместе с высшим руководством остаются в Украине до полного завершения эвакуации.

Напомним

Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.

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