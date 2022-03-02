У Харкові внаслідок обстрілу загинула співробітниця місії ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Харкові внаслідок обстрілу 1 березня загинула місцева співробітниця місії ОБСЄ. Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 2 березня, передає УНН.
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"1 березня родичі місцевої співробітниці Місії з Харкова повідомили, що внаслідок обстрілу вона загинула у себе вдома", — йдеться у звіті.
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Місія продовжила заходи з евакуації всіх міжнародних членів Місії.
2 березня тривала евакуація моніторингової команди з Харкова на захід території України, до якої приєдналося кілька місцевих членів Місії, раніше розміщувалися в Краматорську та Дніпрі.
Враховуючи безперервні бойові дії, включаючи обстріли, повідомлення про бойові зіткнення та динамічні зміни ліній фронту, моніторингова команда в Херсоні, як і раніше, знаходиться в укритті. Команда продовжує проводити динамічну оцінку ризиків безпеки для організації "вікна", коли можна буде безпечно виїхати.
Глава Місії разом із вищим керівництвом залишаються в Україні до повного завершення евакуації.
Нагадаємо
Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.