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У Харкові внаслідок обстрілу загинула співробітниця місії ОБСЄ

У Харкові внаслідок обстрілу загинула співробітниця місії ОБСЄ

Київ • УНН

 • 178922 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У Харкові внаслідок обстрілу 1 березня загинула місцева співробітниця місії ОБСЄ. Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 2 березня, передає УНН.

Цитата

"1 березня родичі місцевої співробітниці Місії з Харкова повідомили, що внаслідок обстрілу вона загинула у себе вдома", — йдеться у звіті.

Додамо

Місія продовжила заходи з евакуації всіх міжнародних членів Місії.

2 березня тривала евакуація моніторингової команди з Харкова на захід території України, до якої приєдналося кілька місцевих членів Місії, раніше розміщувалися в Краматорську та Дніпрі.

Враховуючи безперервні бойові дії, включаючи обстріли, повідомлення про бойові зіткнення та динамічні зміни ліній фронту, моніторингова команда в Херсоні, як і раніше, знаходиться в укритті. Команда продовжує проводити динамічну оцінку ризиків безпеки для організації "вікна", коли можна буде безпечно виїхати.

Глава Місії разом із вищим керівництвом залишаються в Україні до повного завершення евакуації.

Нагадаємо

Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.

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