В Харькове под обстрелы попал Свято-Антониевский храм
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В результате атаки в центре Харькова был поврежден храм в честь преподобного Антония Великого в Харькове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую епархию УПЦ (МП).
Детали
Внутри церкви выбиты все окна и пострадали церковные утвари.
В результате взрывов в и у храма пострадавших не оказалось.
Напомним
Украина прислала письмо в ЮНЕСКО, чтобы спасти собор Софии Киевской в столице от угрозы уничтожения российскими оккупантами.