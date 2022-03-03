В Харькове под обстрелы попал Свято-Антониевский храм

Детали

Внутри церкви выбиты все окна и пострадали церковные утвари.

В результате взрывов в и у храма пострадавших не оказалось.

Напомним

Украина прислала письмо в ЮНЕСКО, чтобы спасти собор Софии Киевской в столице от угрозы уничтожения российскими оккупантами.