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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна звернулася до ЮНЕСКО через загрозу удару Росії по Софії Київській

Україна звернулася до ЮНЕСКО через загрозу удару Росії по Софії Київській

Київ • УНН

 • 320808 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Україна надіслала листа до ЮНЕСКО, щоб врятувати собор Софії Київської в столиці від загрози знищення російськими окупантами. Про це повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко Facebook, передає УНН.

Цитата

“... Міністерство оборони Російської Федерації заявило про намір бомбардувати „об’єкти Служби безпеки України“ в центрі української столиці — місті Києві. Ці злочинні наміри несуть загрозу і людям, і святиням Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками 11 століття”, — написав Ткаченко.

Деталі

Він наголосив, що ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини.

“Будь-яка шкода або руйнування собору, завдані Росією, стануть непоправною втратою для всього людства. Вже направили листа до ЮНЕСКО. Закликаємо світову спільноту втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення!”, — повідомив Ткаченко.

Доповнення

Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі — собору Софії Київської.

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