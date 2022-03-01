Україна звернулася до ЮНЕСКО через загрозу удару Росії по Софії Київській
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Україна надіслала листа до ЮНЕСКО, щоб врятувати собор Софії Київської в столиці від загрози знищення російськими окупантами. Про це повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко Facebook, передає УНН.
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“... Міністерство оборони Російської Федерації заявило про намір бомбардувати „об’єкти Служби безпеки України“ в центрі української столиці — місті Києві. Ці злочинні наміри несуть загрозу і людям, і святиням Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками 11 століття”, — написав Ткаченко.
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Він наголосив, що ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини.
“Будь-яка шкода або руйнування собору, завдані Росією, стануть непоправною втратою для всього людства. Вже направили листа до ЮНЕСКО. Закликаємо світову спільноту втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення!”, — повідомив Ткаченко.
Доповнення
Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі — собору Софії Київської.