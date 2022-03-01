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15 марта, 19:03 • 78599 просмотра

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Украина обратилась в ЮНЕСКО из-за угрозы удара России по Софии Киевской

Киев • УНН

 • 320804 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Украина направила письмо в ЮНЕСКО, чтобы спасти собор Софии Киевской в столице от угрозы уничтожения российскими оккупантами. Об этом сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко Facebook, передает УНН.

Цитата

“... Министерство обороны Российской Федерации заявило о намерении бомбардировать "объекты Службы безопасности Украины“ в центре украинской столицы — городе Киеве. Эти преступные намерения несут угрозу и людям, и святыням Киева. В нескольких десятках метров от заявленной цели бомбардировки располагается Собор Святой Софии с мозаиками и фресками 11 века”, — написал Ткаченко.

Детали

Он отметил, что эта уникальная архитектурная достопримечательность включена в список объектов мирового наследия.

"Любой вред или разрушение собора, нанесенные Россией, станут невосполнимой утратой для всего человечества. Уже направили письмо в ЮНЕСКО. Призываем мировое сообщество вмешаться в ситуацию и помочь нарушить молчание ЮНЕСКО, чтобы спасти Собор Святой Софии от угрозы уничтожения!” — Сообщил Ткаченко.

Дополнение

Украинская греко-католическая церковь получила информацию о том, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыни украинского народа со времен Киевской Руси — собора Софии Киевской.

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