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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Російські війська готують авіаудар на Софію Київську – УГКЦ

Російські війська готують авіаудар на Софію Київську – УГКЦ

Київ • УНН

 • 190300 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі — собору Софії Київської. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт УГКЦ.

Деталі

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав попросив усіх християн молитися за духовну святиню слов’янських народів, а агресора закликав стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму.

“Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин”, – заявив глава УГКЦ.

Нагадаємо

Російські окупанти знищили флагман української авіації — легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом.

Наголосили, що літак буде відновлено коштом Росії. За орієнтовними підрахунками, на відновлення знадобиться понад 3 млрд доларів та більше ніж 5 років.

Українські Національні Новини

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