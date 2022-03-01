Російські війська готують авіаудар на Софію Київську – УГКЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі — собору Софії Київської. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт УГКЦ.
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Глава УГКЦ Блаженніший Святослав попросив усіх християн молитися за духовну святиню слов’янських народів, а агресора закликав стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму.
“Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин”, – заявив глава УГКЦ.
Нагадаємо
Російські окупанти знищили флагман української авіації — легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом.
Наголосили, що літак буде відновлено коштом Росії. За орієнтовними підрахунками, на відновлення знадобиться понад 3 млрд доларів та більше ніж 5 років.