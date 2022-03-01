Российские войска готовят авиаудар на Софию Киевскую – УГКЦ

Детали

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав попросил всех христиан молиться за духовную святыню славянских народов, а агрессора призвал воздержаться от этого ужасного акта вандализма.

“Пусть Святая София - Премудрость Божия, вразумит тех, кто задумал совершить это преступление”, - заявил глава УГКЦ.

Напомним

Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом.

Отметили, что самолет будет восстановлен за счет России. По ориентировочным подсчетам, на восстановление понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет.