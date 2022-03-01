Российские войска готовят авиаудар на Софию Киевскую – УГКЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Украинская греко-католическая церковь получила информацию о том, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыни украинского народа со времен Киевской Руси — собора Софии Киевской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УГКЦ.
Детали
Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав попросил всех христиан молиться за духовную святыню славянских народов, а агрессора призвал воздержаться от этого ужасного акта вандализма.
“Пусть Святая София - Премудрость Божия, вразумит тех, кто задумал совершить это преступление”, - заявил глава УГКЦ.
Напомним
Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом.
Отметили, что самолет будет восстановлен за счет России. По ориентировочным подсчетам, на восстановление понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет.