У Харкові під обстріли потрапив Свято-Антоніївський храм
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Внаслідок атаки у центрі Харкова було пошкоджено храм на честь преподобного Антонія Великого у Харкові. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську єпархію УПЦ (МП).
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Усередині церкви вибито всі вікна і постраждали церковні начиння.
Внаслідок вибухів в та біля храму постраждалих не виявилося.
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