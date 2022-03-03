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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 3789 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Харкові окупанти з “Градів” обстріляли кладовище

У Харкові окупанти з “Градів” обстріляли кладовище

Київ • УНН

 • 536119 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупанти з "Градів" обстріляли кладовище у Харкові. Відео руйнувань у своєму Telegram оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.

Деталі

Під обстріл "Градів" потрапило 15 кладовищ на вул. Бориса Ромашова. Інформації про жертв або постраждалих немає.

Додамо

Внаслідок атаки в центрі Харкова було пошкоджено храм на честь преподобного Антонія Великого.

Крім того, внаслідок обстрілу Харкова 1 березня загинула місцева співробітниця місії ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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