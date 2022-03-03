У Харкові окупанти з “Градів” обстріляли кладовище
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупанти з "Градів" обстріляли кладовище у Харкові. Відео руйнувань у своєму Telegram оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.
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Під обстріл "Градів" потрапило 15 кладовищ на вул. Бориса Ромашова. Інформації про жертв або постраждалих немає.
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Внаслідок атаки в центрі Харкова було пошкоджено храм на честь преподобного Антонія Великого.
Крім того, внаслідок обстрілу Харкова 1 березня загинула місцева співробітниця місії ОБСЄ.