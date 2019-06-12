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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове объявили подозрение мужчине, который причастен к избиению видеооператора

Киев • УНН

 • 7550 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Харькове объявлено о подозрении 26-летнему харьковчанину, причастному к избиению видеооператора одного из телеканалов во время конфликта на территории торгового центра "Барабашово". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

В Харькове объявили подозрение мужчине, который причастен к избиению видеооператора

"Полицейские установили личность мужчины, причастного к нападению на видеооператора. Им оказался 26-летний харьковчанин. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Также, сегодня суд будет выбирать мужчине меру пресечения.

Кроме того, в ходе проведения следственно-оперативных действий работники полиции осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. Отработанные видеозаписи с камер видеонаблюдения банка, расположенного рядом с местом происшествия, допрошены более 100 свидетелей, назначен ряд экспертиз.

Напомним, 7 июня в Харькове на территории ТЦ "Барабашово" неизвестные избили журналиста и отобрали у него камеру.

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