У Харкові оголосили підозру чоловіку, який причетний до побиття відеооператора
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Харкові оголошено про підозру 26-річному харків’янину, причетному до побиття відеооператора одного з телеканалів під час конфлікту на території торговельного центру "Барабашово". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківській області.
"Поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до нападу на відеооператора. Ним виявися 26-річний харків’янин. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Також, сьогодні суд обиратиме чоловіку міру запобіжного заходу.
Окрім того, у ході проведення слідчо-оперативних дій працівники поліції оглянули місце події, вилучили речові докази. Відпрацьовані відеозаписи з камер відеоспостереження банку, розташованого поруч з місцем події, допитано понад 100 свідків, призначено ряд експертиз.
Нагадаємо, 7 червня у Харкові на території ТЦ "Барабашово" невідомі побили журналіста і відібрали у нього камеру.