В Харькове неизвестные выбросили студента с 6-го этажа

Студента одного из вузов Харькова доставили в больницу с телесными повреждениями в виде ушибов и травмы головы. По словам медиков, парня обнаружили без сознания возле жилого дома, откуда его выбросили неизвестные. Вероятно, парня выбросили с шестого этажа.

Пострадавший 2001 года рождения сейчас находится в больнице.

Начато досудебное расследование (покушение на убийство). Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.

Напомним, мужчина с ножом заставил товарища выпрыгнуть из окна.