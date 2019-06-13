В Харькове неизвестные выбросили студента с 6-го этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Харькове расследуется покушение на убийство студента. По предварительной информации, его выбросили из окна шестого этажа. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Студента одного из вузов Харькова доставили в больницу с телесными повреждениями в виде ушибов и травмы головы. По словам медиков, парня обнаружили без сознания возле жилого дома, откуда его выбросили неизвестные. Вероятно, парня выбросили с шестого этажа.
Пострадавший 2001 года рождения сейчас находится в больнице.
Начато досудебное расследование (покушение на убийство). Устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.
Напомним, мужчина с ножом заставил товарища выпрыгнуть из окна.