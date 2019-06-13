У Харкові невідомі викинули студента з 6-го поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Харкові розслідується замах на вбивство студента. За попередньою інформацією, його викинули з вікна шостого поверху. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Студента одного з вишів Харкова доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді забоїв та травми голови. Зі слів медиків, хлопця виявили непритомним біля житлового будинку, звідки його викинули невідомі. Ймовірно, хлопця викинули з шостого поверху.
Потерпілий 2001 року народження наразі перебуває в лікарні.
Розпочато досудове розслідування (замах на вбивство). Встановлюються обставини злочину та причетні до його скоєння особи.
Нагадаємо, чоловік з ножем змусив товариша вистрибнути з вікна.