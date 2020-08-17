В Харькове криминального авторитета подозревают в эксплуатации людей ради прибыли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Харьковской области сообщено о подозрении криминальному авторитету по факту получения человека, совершенного с целью эксплуатации. Он во главе с группой лиц задерживали наркозависимых и требовали деньги. Общую сумму средств требовали в размере 13 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении криминальному авторитету по факту получения человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, материальной или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния (ч. 1 ст. 149 УК Украины), а также пятерым лицам - по факту требования передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и разглашение сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК)", - говорится в сообщении.
Установлено, что харьковский криминальный авторитет координировал деятельность группы лиц, которые требовали деньги с наркозависимых. Члены группы нападали на покупателя наркотиков, когда тот получал "закладки". Представившись сотрудниками полиции преступники требовали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности. До момента получения денег злоумышленники удерживали своих жертв в гаражном помещении.
"Одной из своих жертв члены группы назначали цену в 5 тыс. долларов США за освобождение. Поскольку пострадавший таких денег не имел, его родственники встретились с доверенным лицом криминального авторитета по кличке "Борода", которое предложило предоставить 100 тыс. грн в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать пострадавшего отказалась от указанного "соглашения", ей предложили предоставить заем на указанную сумму. Пострадавшего отпустили на свободу только после подписания указанного договора", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски и изъяли наркотики, наличные, огнестрельное оружие. По предварительным данным, сумма средств, которые требовали у потерпевших, составляет около 13 тыс. долларов.
Сейчас криминальный авторитет задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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