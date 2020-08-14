В Одесі у наркокур'єра з ЄС вилучили кокаїн на мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Одесі затримали іноземця, який прилетів на відпочинок з Єросоюза з понад пів кілограмом кокаїну. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України, передає УНН.
“Заборонені речовини правоохоронці виявили в його особистих речах під час огляду в Одеському міжнародному аеропорту. Наркотики іноземець приховав у банці з-під енергетиків. Проведені на місці експрес-дослідження показали, що у пакунках знаходився кокаїн, а також дрібні партії екстазі та канабісу. Вартість вилучених наркотиків за цінами „чорного ринку“ становить понад 1 мільйон гривень”, — йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, оптову партію “товару” іноземець віз на замовлення наркоторговців з Одеси.
“Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Наразі іноземця затримано, йому повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії. Перевіряються інші особи, причетні до наркотрафіка”, — додали в СБУ.
Нагадаємо, в Одесі також викрили поштовий канал контрабанди наркотиків, які доправляли в Україну, маскуючи під косметику.