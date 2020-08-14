В Одессе у наркокурьера из ЕС изъяли кокаин на миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Одессе задержали иностранца, который прилетел на отдых из Евросоюза с более полкилограммом кокаина. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
“Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в его личных вещах при осмотре в Одесском международном аэропорту. Наркотики иностранец спрятал в банке из-под энергетиков. Проведенные на месте экспресс-исследования показали, что в пакетах находился кокаин, а также мелкие партии экстази и каннабиса. Стоимость изъятых наркотиков по ценам „черного рынка“ составляет более миллиона гривен”, — говорится в сообщении.
По данным СБУ, оптовую партию “товара” иностранец вез на заказ наркоторговцев из Одессы.
“Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Сейчас иностранец задержан, ему сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия. Проверяются другие лица, причастные к наркотрафику”, — добавили в СБУ.
Напомним, в Одессе также разоблачили почтовый канал контрабанды наркотиков, которые доставляли в Украину, маскируя под косметику.