В Одесі знайшли контрабанду екстазі на 1,3 млн гривень у посилках із косметикою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Одесі блокували контрабанду психотропів із Євросоюзу, затримавши організатора наркотрафіку з партією екстазі на 1,3 млн грн. Про це повідомляє прессцентр СБУ, передає УНН.
“Наркотики зловмисник замовляв за кордоном на спеціалізованому сайті. В Україну „товар“ потрапляв через сервіси міжнародного поштового зв’язку під виглядом косметичної продукції. Клієнтів одесит підшукував через інтернет. Затримали зловмисника поряд із поштовим відділенням після отримання чергового відправлення із 0,5 кілограма МДМА”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання одесита та в його автомобілі виявили розфасовані психотропи і обладнання для пакування, а також знайшли листування із замовниками про наркоторгівлю.
“Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування наркотрафіку”, — додали в СБУ.
Нагадаємо, у столиці затримали організатора контрабанди кокаїну та героїну з Європи.