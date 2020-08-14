В Одессе нашли контрабанду экстази на 1,3 млн грн в посылках с косметикой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Одессе блокировали контрабанду психотропов из Евросоюза, задержав организатора наркотрафика с партией экстази на 1,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
“Наркотики злоумышленник заказывал за рубежом на специализированном сайте. В Украину „товар“ попадал через сервисы международной почтовой связи под видом косметической продукции. Клиентов одессит подыскивал через интернет. Задержали злоумышленника рядом с почтовым отделением после получения очередного отправления с 0,5 кг МДМА”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков по месту жительства одессита и в его автомобиле обнаружили расфасованные психотропы и оборудование для упаковки, а также нашли переписку с заказчиками о наркоторговле.
“Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию наркотрафика”, — добавили в СБУ.
Напомним, в столице задержали организатора контрабанды кокаина и героина из Европы.