У Харкові кримінального авторитета підозрюють в експлуатації людей заради прибутку

"За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру кримінальному авторитету за фактом одержання людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням примусу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану (ч. 1 ст. 149 КК України), а також п’ятьом особам — за фактом вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти у таємниці, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що харківський кримінальний авторитет координував діяльність групи осіб, які вимагали гроші з наркозалежних. Члени групи нападали на покупця наркотиків, коли той діставав "закладку". Представившись співробітниками поліції злочинці вимагали грошові кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності. До моменту отримання грошей зловмисники утримували своїх жертв у гаражному приміщенні.

"Одній зі своїх жертв члени групи призначали ціну в 5 тис. доларів США за звільнення. Оскільки потерпілий таких грошей не мав, його родичі зустрілися з довіреною особою кримінального авторитета на прізвисько "Борода»" яка запропонувала надати 100 тис. грн в обмін на передачу у власність квартири. Коли ж матір потерпілого відмовилась від зазначеної "угоди", їй запропонували надати позику на зазначену суму. Потерпілого відпустили на волю лише після підписання вказаного договору", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки і вилучили наркотики, готівку, вогнепальну зброю. За попередніми даними, сума коштів, які вимагали у потерпілих, складає близько 13 тис. доларів.

Наразі кримінального авторитета затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі затримали іноземця, який прилетів на відпочинок з Єросоюза з понад пів кілограмом кокаїну.