У Харкові кримінального авторитета підозрюють в експлуатації людей заради прибутку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Харківщині повідомлено про підозру кримінальному авторитету за фактом одержання людини, вчиненого з метою експлуатації. Він на чолі з групою осіб затримували наркозалежних і вимагали гроші. Загальну суму коштів вимагали у розмірі 13 тис. доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
"За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру кримінальному авторитету за фактом одержання людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням примусу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану (ч. 1 ст. 149 КК України), а також п’ятьом особам — за фактом вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти у таємниці, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 ККУ)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що харківський кримінальний авторитет координував діяльність групи осіб, які вимагали гроші з наркозалежних. Члени групи нападали на покупця наркотиків, коли той діставав "закладку". Представившись співробітниками поліції злочинці вимагали грошові кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності. До моменту отримання грошей зловмисники утримували своїх жертв у гаражному приміщенні.
"Одній зі своїх жертв члени групи призначали ціну в 5 тис. доларів США за звільнення. Оскільки потерпілий таких грошей не мав, його родичі зустрілися з довіреною особою кримінального авторитета на прізвисько "Борода»" яка запропонувала надати 100 тис. грн в обмін на передачу у власність квартири. Коли ж матір потерпілого відмовилась від зазначеної "угоди", їй запропонували надати позику на зазначену суму. Потерпілого відпустили на волю лише після підписання вказаного договору", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки і вилучили наркотики, готівку, вогнепальну зброю. За попередніми даними, сума коштів, які вимагали у потерпілих, складає близько 13 тис. доларів.
Наразі кримінального авторитета затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, в Одесі затримали іноземця, який прилетів на відпочинок з Єросоюза з понад пів кілограмом кокаїну.