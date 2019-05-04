В Харькове эвакуировали ТЦ из-за сообщения о бомбе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Харькове эвакуируют торговый центр из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о закладке взрывчатки в торговом центре на улице Героев Труда поступило в полицию сегодня около 12:00.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Кроме того, проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Напомним, во Львове правоохранители проверили семь объектов после сообщения о минировании.