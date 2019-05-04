У Харкові евакуювали ТЦ через повідомлення про бомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Харкові евакуюють торговельний центр через повідомлення про замінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про закладення вибухівки в торговельному центрі на вулиці Героїв Праці надійшло до поліції сьогодні близько 12:00.
За адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.
Крім того, проводиться огляд приміщень та прилеглої території.
Нагадаємо, у Львові правоохоронці перевірили сім об’єктів після повідомлення про мінування.