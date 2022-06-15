В Харькове сутки прошли без обстрелов, по области еще семь раненых гражданских - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Харьков минувшие сутки не обстреливали, по области вражеские удары продолжились, в целом в результате действий российских оккупантов ранены еще семь человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки обстрелов города Харьков не зафиксировано, в то же время российские оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Харьковской области. (...) Всего по области за сутки ранения получили 7 мирных жителей: Чугуевский район - 4 человека, Изюмский – 1 человек, Харьковский район – 2 человека", - сообщил Синегубов в Telegram.
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По словам главы ОВА, в Харьковском районе из-за обстрелов произошел лесной пожар.
В селах Чугуевского района в результате попадания боеприпасов повреждены дома и хозяйственные постройки, гаражи. В Богодуховском районе ночью оккупанты обстреляли Золочевскую громаду. Повреждено административное здание одного из предприятий, произошел пожар. В Изюмском районе из-за обстрелов также повреждено предприятие, произошел пожар.
"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении бои идут за населенный пункт Рубежное. В районе Изюма продолжаются активные бои. Наши защитники отбивают атаки врага и наносят ему ощутимые потери", - отметил глава ОВА.
Дополнение
Оккупанты обстреляли Харьковскую область снарядами на парашютах.