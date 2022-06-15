У Харкові доба минула без обстрілів, по області ще сім поранених цивільних - голова ОВА

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"Минулої доби обстрілів міста Харків не зафіксовано, у той же час російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Харківської області. (...) Загалом по області за добу поранення отримали 7 мирних мешканців: Чугуївський район - 4 особи, Ізюмський - 1 особа, Харківський район - 2 особи", - повідомив Синєгубов у Telegram.

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Зі слів голови ОВА, у Харківському районі через обстріли сталася лісова пожежа.

У селах Чугуївського району внаслідок влучання боєприпасів пошкоджені будинки та господарські будівлі, гаражі. У Богодухівському районі вночі окупанти обстріляли Золочівську громаду. Пошкоджено адміністративну будівлю одного із підприємств, сталася пожежа. В Ізюмському районі через обстріли також пошкоджене підприємство, сталася пожежа.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку бої йдуть за населений пункт Рубіжне. У районі Ізюма тривають активні бої. Наші захисники відбивають атаки ворога та завдають йому відчутних втрат", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

Окупанти обстріляли Харківщину снарядами на парашутах.