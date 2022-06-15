У Харкові доба минула без обстрілів, по області ще сім поранених цивільних - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Харків минулої доби не обстрілювали, по області ворожі удари продовжилися, загалом внаслідок дій російських окупантів поранено ще сімох людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Минулої доби обстрілів міста Харків не зафіксовано, у той же час російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Харківської області. (...) Загалом по області за добу поранення отримали 7 мирних мешканців: Чугуївський район - 4 особи, Ізюмський - 1 особа, Харківський район - 2 особи", - повідомив Синєгубов у Telegram.
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Зі слів голови ОВА, у Харківському районі через обстріли сталася лісова пожежа.
У селах Чугуївського району внаслідок влучання боєприпасів пошкоджені будинки та господарські будівлі, гаражі. У Богодухівському районі вночі окупанти обстріляли Золочівську громаду. Пошкоджено адміністративну будівлю одного із підприємств, сталася пожежа. В Ізюмському районі через обстріли також пошкоджене підприємство, сталася пожежа.
"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку бої йдуть за населений пункт Рубіжне. У районі Ізюма тривають активні бої. Наші захисники відбивають атаки ворога та завдають йому відчутних втрат", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
Окупанти обстріляли Харківщину снарядами на парашутах.