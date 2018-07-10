В Харькове чиновницу соцслужбы подозревают в халатности, повлекшей смерть ребенка

"Досудебным расследованием установлено, что в начале сентября 2017 года в центр обратился гражданин с заявлением об изъятии из семьи его сестры двух малолетних детей 6 и 3 лет. Мужчина рассказал, что отец семейства систематически бьет детей", - сообщил руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.

Однако, по данным следствия, проверку директор центра организовала только "на бумаге". Фактически помещения семьи специалисты не посещали. А документы по проверке составили со слов матери детей, которая информацию о насилии в семье возразила. В конце того же месяца 3-летнего мальчика из этой семьи "скорой" доставили в больницу, где он от многочисленных травм и физического истощения умер.

В ходе следствия выяснилось, что погибшего ребенка и его старшего брата систематически избивал отец. При этом все происходило в присутствии матери, но она не пыталась остановить издевательство.

"После очередного избиения в августе 2017 года у 3-летнего мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. Но вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ела. Затем впал в кому", - рассказали в прокуратуре.

Однако родители не обращались к врачам. "Скорую" вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. Спасти ребенка не удалось.

"Согласно выводам экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, которое носило характер особого мучения и продолжалось более года", - рассказал Фильчаков.

Харьковская местная прокуратура утвердила сообщение о подозрении директору Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одного из районов города по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины. За халатное отношение к своим обязанностям, что привело к трагедии, 48-летней чиновнице грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Обвинительный акт в отношении родителей мальчика находится на рассмотрении суда.

"26-летней матери инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины). 31-летнему отцу - пытки, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - отметили в пресс-службе.

Мужчина находится под стражей. А по отношению к женщине применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в Луганской области мужчина избил своего 10-летнего пасынка, приковав его цепью к кровати.