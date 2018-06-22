На Луганщині чоловік прикував пасинка ланцюгом та жорстоко побив

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КИЇВ. 22 червня. УНН. До поліції звернувся 10-річний хлопчик, якого сильно побив вітчим, прикувши ланцюгом до ліжка. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Луганської області, передає УНН.

"Співробітники поліції миттєво відреагували на повідомлення 10-річного хлопчика, який подзвонив до поліції та розповів про те, що вітчим сильно його побив", - йдеться в повідомленні.

На місці події з'ясувалося, що хлопчика сильно побив його вітчим – 48-річний чоловік, який у лютому цього року звільнився з місць позбавлення волі. Але, вочевидь, чоловіку побиття дитини було замало. Він, одягнувши металевий ланцюг хлопчику на шию, пристебнув цей ланцюг замком до ліжка і знову завдавав дитині удари паском. А потім, залишивши хлопчика пристебнутим на ланцюзі у хаті, поїхав.

"Повернувшись додому через деякий час, відстебнувши ціпок, вітчим доручив дитині виконувати роботу по хаті та на городі. Скориставшись моментом, дитина побігла до сусідів і, попросивши телефон, подзвонила до поліції. Матір хлопця наразі проходить курс лікування в медичній установі. З її слів, співмешканець неодноразово бив їх обох, знущався над нею і сином. Але, від страху та боязні, жінка нікому про це не говорила", - зазначили в поліції.

За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалось завданням фізичних страждань, відкрите кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 КК України. Проводиться досудове розслідування.

Чоловіка затримали. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, бійка між двома чоловіками сталася у Миколаєві, внаслідок чого один із чоловіків помер. 

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