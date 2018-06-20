У Миколаєві чоловік до смерті побив незнайомця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Бійка між двома чоловіками сталася у Миколаєві, внаслідок чого один із чоловіків помер. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.
"10 червня вдень на спецлінію "102" надійшов сигнал про бійку між двома чоловіками у Центральному районі по вул. 2 Екіпажній. Патрульні прибули на місце події, коли зловмисник ще лупцював вже непритомного потерпілого", - йдеться в повідомленні.
З тяжкими травмами 30-річного чоловіка забрала швидка. А нетверезого 45-річного чоловіка поліцейські затримали та доставили до відділку.
Як було попередньо встановлено, чоловіки не були знайомі. Сварка між ними виникла раптово.
Зловмисника затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Що стосується потерпілого, то 20 червня він помер, не приходячи до тями.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1. ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Однак сьогодні у справу внесли додаткову кваліфікацію за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років ув’язнення.
Як повідомили УНН у відділі комунікації ГУНП в області, зловмисник не дає свідчення, посилаючись на ст. 63 Конституції України.
Нагадаємо, у Черкасах за участі поліцейського сталася бійка зі стріляниною.