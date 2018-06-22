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В Луганской области мужчина приковал пасынка цепью и жестоко избил

В Луганской области мужчина приковал пасынка цепью и жестоко избил

Киев  •  УНН

 • 15840 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В полицию обратился 10-летний мальчик, которого сильно избил отчим, приковав цепью к кровати. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, передает УНН.

"Сотрудники полиции мгновенно отреагировали на сообщение 10-летнего мальчика, который позвонил в полицию и рассказал о том, что отчим сильно его избил", - говорится в сообщении.

На месте происшествия выяснилось, что мальчика сильно избил его отчим - 48-летний мужчина, который в феврале этого года освободился из мест лишения свободы. Но, очевидно, мужчине избиения ребенка было мало. Он, надев металлическую цепь мальчику на шею, пристегнул эту цепь замком к кровати и снова наносил ребенку удары ремнем. А потом, оставив мальчика пристегнутым на цепи в доме, уехал.

"Вернувшись домой через некоторое время, отстегнув цепь, отчим поручил ребенку выполнять работу по дому и на огороде. Воспользовавшись моментом, ребенок побежала к соседям и, попросив телефон, позвонил в полицию. Мать мальчика сейчас проходит курс лечения в медицинском учреждении. По ее словам, сожитель неоднократно бил их обоих, издевался над ней и сыном. Но от страха и боязни, женщина никому об этом не говорила", - отметили в полиции.

По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, сопровождалось задачей физических страданий, открыто уголовное производство по ст. 146 ч. 2 УК Украины. Проводится досудебное расследование.

Мужчину задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, драка между двумя мужчинами произошла в Николаеве, в результате чего один из мужчин скончался.

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