У Харкові чиновницю соцслужби підозрюють у недбалості, що призвела до смерті дитини

"Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2017 року до центру звернувся громадянин із заявою щодо вилучення з родини його сестри двох малолітніх дітей 6 та 3 років. Чоловік розповів, що батько родини систематично б'є дітей", – повідомив керівник місцевої прокуратури Олександр Фільчаков.

Однак, за даними слідства, перевірку директор центру організувала лише "на папері". Фактично помешкання родини фахівці не відвідували. А документи щодо перевірки склали зі слів матері малюків, яка інформацію про насилля в сім'ї заперечила. Наприкінці того ж місяця 3-річного хлопчика з цієї родини "швидкою" було доставлено до лікарні, де він від чисельних травм та фізичного виснаження помер.

У ході слідства з'ясувалося, що загиблу дитину та його старшого брата систематично бив батько. При цьому все відбувалося у присутності матері, але вона не намагалася зупинити знущання.

"Після чергового побиття у серпні 2017 року у 3-річного хлопчика була переламана нога. А за кілька днів батько зламав сину ще і ребра. Дитина перестала ходити. Та замість того, щоб відвезти малюка у лікарню, батько продовжував катувати дитину. Як наслідок, у хлопчика виникла ще й тяжка черепно-мозкова травма. Увесь цей час дитина страждала від фізичного болю та тривалий час нічого не їла. Потім впала у кому", – розповіли у прокуратурі.

Однак батьки не зверталися до лікарів. "Швидку" викликала знайома матері, яка прийшла у гості. Врятувати дитину не вдалося.

"Відповідно до висновків експертів смерть дитини настала внаслідок голоду та постійного фізичного та психологічного насильства, що мало характер особливого мучення і тривало більше року", - розповів Фільчаков.

Харківська місцева прокуратура затвердила повідомлення про підозру директору Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді одного з районів міста за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) КК України. За недбале ставлення до своїх обов'язків, що призвело до трагедії, 48-річній посадовиці загрожує позбавлення волі терміном до 5 років.

Обвинувальний акт стосовно батьків хлопчика перебуває на розгляді суду.

"26-річній матері інкримінується злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 КК України). 31-річному батьку - катування, умисне нанесення тілесних ушкоджень та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 КК України)", – зазначили у прес-службі.

Чоловік перебуває під вартою. А стосовно жінки застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, на Луганщині чоловік побив свого 10-річного пасинка, прикувши його ланцюгом до ліжка.