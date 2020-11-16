В Харькове из-за найденного во время ремонта ядовитого вещества из школы эвакуировали 380 человек

"16 ноября в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от сотрудников ГСЧС о том, что в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит".

Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Московского отдела полиции.

Напомним, в октябре в Харькове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 33 человека.