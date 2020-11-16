В Харькове из-за найденного во время ремонта ядовитого вещества из школы эвакуировали 380 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правоохранители проводят проверку по факту обнаружения ядовитого вещества в одной из школ Харькова. Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек, пострадавших нет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"16 ноября в 14:24 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от сотрудников ГСЧС о том, что в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит".
Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.
Информация о происшествии внесена в Единый учет Московского отдела полиции.
Напомним, в октябре в Харькове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 33 человека.