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У Харкові через знайдену під час ремонту отруйну речовину зі школи евакуювали 380 людей

У Харкові через знайдену під час ремонту отруйну речовину зі школи евакуювали 380 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Правоохоронці проводять перевірку за фактом виявлення отруйної речовини в одній зі шкіл Харкова. Під час проведення огляду місця події з навчального закладу евакуювали 380 осіб, постраждалих немає. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.  

"16 листопада о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що у приміщенні школи по вулиці Харківська набережна під час проведення ремонтних робіт у старому димоході виявлені дві запаяні колби з зеленою порошкоподібною речовиною", - йдеться в повідомленні.

В ході огляду правоохоронці встановили, що одна колба має маркування "Адамсіт".

Вилучена речовина буде знищена фахівцями ДСНС.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку Московського відділу поліції.

Нагадаємо, у жовтні у Харкові через пожежу в багатоповерхівці евакуювали 33 людини.

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