У Харкові через знайдену під час ремонту отруйну речовину зі школи евакуювали 380 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Правоохоронці проводять перевірку за фактом виявлення отруйної речовини в одній зі шкіл Харкова. Під час проведення огляду місця події з навчального закладу евакуювали 380 осіб, постраждалих немає. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"16 листопада о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що у приміщенні школи по вулиці Харківська набережна під час проведення ремонтних робіт у старому димоході виявлені дві запаяні колби з зеленою порошкоподібною речовиною", - йдеться в повідомленні.
В ході огляду правоохоронці встановили, що одна колба має маркування "Адамсіт".
Вилучена речовина буде знищена фахівцями ДСНС.
Інформація про подію внесена до Єдиного обліку Московського відділу поліції.
Нагадаємо, у жовтні у Харкові через пожежу в багатоповерхівці евакуювали 33 людини.