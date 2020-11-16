У Харкові через знайдену під час ремонту отруйну речовину зі школи евакуювали 380 людей

"16 листопада о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що у приміщенні школи по вулиці Харківська набережна під час проведення ремонтних робіт у старому димоході виявлені дві запаяні колби з зеленою порошкоподібною речовиною", - йдеться в повідомленні.

В ході огляду правоохоронці встановили, що одна колба має маркування "Адамсіт".

Вилучена речовина буде знищена фахівцями ДСНС.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку Московського відділу поліції.

Нагадаємо, у жовтні у Харкові через пожежу в багатоповерхівці евакуювали 33 людини.