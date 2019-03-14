В Хмельницком возле заправки вспыхнула иномарка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня, 14 марта, в Хмельницком возле газозаправочной станции горел автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.
"Сегодня, 14 марта в 12:30 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в областном центре на Проспекте Мира произошло возгорание легкового автомобиля Volkswagen Golf вблизи газозаправочной станции", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли спасатели и установили, что возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе, пожар был ликвидирован работниками газозаправочной станции, а спасатели приняли меры по предотвращению повторного возгорания.
Причина пожара и сумма ущерб устанавливаются.
Напомним, в Винницкой области горел рейсовый автобус
Как сообщал УНН, в Харьковской области в течение суток сгорело 4 автомобиля.