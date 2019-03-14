На Харківщині протягом доби згоріло 4 автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Харківській області протягом минулої доби згоріло чотири автомобілі. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
Так, 12 березня вночі підпалили “ВАЗ Лада Калина”, власником якого є 39-річний чоловік. Вогонь також пошкодив правий бік сусідньої машини. В результаті власник зазнав матеріальних збитків на суму близько 100 тисяч гривень.
У ході розшукових дій поліцейські виявили ймовірного зловмисника.Ним виявився 37-річний харків’янин, у якого при поверхневому огляді виявили газовий балончик, печатки, рацію, ніж та балаклаву.
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За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
Ще один підпал стався вночі 13 березня. На місці події було виявлено пляшку з-під бензину та сірники. Однією з попередніх версій є підпал. Внаслідок пожежі автомобіль “ВАЗ” повністю знищено вогнем.
13 березня о 02:32 в смт Солоницівка сталося загоряння автомобіля “ВАЗ” 31-річного місцевого жителя. Пожежу було ліквідовано, постраждалих осіб немає. Автомобіль згорів повністю. Причина займання та матеріальний збиток встановлюються.
За вказаними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального Кодексу України. Особи зловмисників встановлюються.
Нагадаємо, у Луцьку поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу двох автомобілів.